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Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию

Среда обитания
Сегодня, 10:47
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Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) с проектом оснащения своих туристических приютов солнечными батареями претендует на победу в VIII форуме «Малая энергетика - большие достижения».

Как напоминает пресс-служба нацпарка, первые солнечные батареи появились в приюте «Гремучий ключ» ещё в 2015 году (до того постоянного электроснабжения там не было).

При установке пришлось решать сразу несколько задач, в том числе обеспечивать доставку оборудования и техники: приют расположен в восьми с половиной километрах от Центрального входа в парк на высоте 840 метров над уровнем моря, при этом путь туда лежит по труднодоступной территории.

«Нашей целью было обеспечить постоянное энергоснабжение объектов туристической инфраструктуры парка. Все они находятся довольно далеко, территория в основном непроходима для транспорта. Кроме того, из-за природоохранного статуса в парке запрещено капитальное строительство», - рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Сегодня в национальном парке действует эколого-туристический комплекс «Чёрная скала» и пять туристических приютов. В общей сложности там установлены 46 солнечных батарей мощностью от 150 до 250 ватт. Это позволяет не только освещать гостевые дома, но и обеспечивать работу раций и отопительного насоса, а также подзарядку аккумуляторов, в том числе, для гаджетов туристов.

«Мы считаем, наш опыт можно тиражировать на другие особо охраняемые природные территории, поскольку проблема энергообеспечения остро стоит почти везде», - отметил Алексей Яковлев.

Опыт национального парка по установке солнечный батарей позитивно оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подчеркнувший, что «это экологическое решение полностью соответствует духу бережного отношения к природе».

«Таких инноваций должно быть больше, прежде всего, в сфере туристической инфраструктуры, южноуральских рекреационных зон», - отметил Алексей Текслер.

В этом году в оргкомитет конкурса «Малая энергетика - большие достижения» поступила 91 заявка, это рекордное количество за всю историю премии.

В шорт-лист вошли 72 проекта из России, Австрии и республики Беларусь. Участники международного экспертного совета уже приступили к рассмотрению конкурсных проектов. Имена победителей будут названы 11 декабря в Москве.

Премия, учрежденная Ассоциацией малой энергетики, вручается с 2013 года. Соорганизатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Официальную поддержку проекту оказывают министерство энергетики РФ и комитет Государственной Думы по энергетике.

СПРАВКА

Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка составляет 568 квадратных километров, территория включает в себя Таганайский горный массив.

Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса; вместе с животными встречаются и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывали 141 тысяча 552 туриста.

 

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