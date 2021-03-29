Сотни дорожных знаков Челябинска отмывают от пыли и грязи

Дорожные знаки Челябинска отмывают от пыли и грязи после зимы.

Очистку технических средств организации дорожного движения ведут сотрудники АО «СМЭУ».

Сегодня, 29-го марта, работы проводятся на автодороге «Меридиан» (190 знаков), Бродокалмакском тракте (104), на дороге в аэропорт (37), Свердловском тракте (224 знака).

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства Челябинска, очистка технических средств будет вестись в ежедневном режиме.