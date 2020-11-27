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Суббота в Челябинской области - со снегом, в воскресенье - ясно

В предстоящую субботу, 28 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. В воскресенье – без осадков. Ночью синоптики обещают мороз.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу похолодает до минус 11-16 градусов, при прояснении - до минус 22 градусов. В ночь на воскресенье и понедельник, 29 и 30 ноября, столбик термометра будет снижаться до минус 15-20 градусов, в горах и низинах - до минус 23 градусов.

В дневные часы синоптики обещают минус 6-12 градусов.

Ветер неустойчивый до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 748 миллиметров ртутного столба. В субботу оно повысится до 757 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 765 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 28 ноября Гурьев день. В этот день смотрели на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. Рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена.

Именины в этот день празднуют Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

В воскресенье, 29 ноября, по народному календарю День апостола и евангелиста Матфея. На Руси если в этот день случалась оттепель, наши предки шутили: «На Матфея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матфея земля преет», то есть становится влажной от подтаявшего снега.

Именины в этот день празднуют Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.