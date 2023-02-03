Сурки в Челябинской области дружно проспали свой праздник

Сурки в Челябинской области проспали свой профессиональный праздник. Второго февраля, в День сурка, благополучно сопели в своих норах и грызуны Аркаима, и их сородичи из зоопарка Челябинска Соня и Филя.

Аркаимские байбаки дрыхнут в жилищах, укрытых почти полутораметровыми сугробами. Встречать весну они выйдут не раньше апреля. Не отстают от них и обитатели челябинского зоопарка – по словам сотрудников, второго февраля Соня с Филей спят всегда.

В День сурка в некоторых странах по поведению этих милых грызунов определяют, ранняя будет весна или на тепло в ближайшие недели рассчитывать не стоит.

«Наши сурки тоже могут побаловать прогнозом, правда он у них несколько однообразный: если Соня с Филей второго февраля спят (а они в это время спят всегда), то тепло нас ждет еще не скоро. А вот ждать потепления в марте, апреле или вообще в мае – такие мелкие детали наших сурков не интересуют», - шутят в зоопарке Челябинска.

В заповеднике «Аркаим» отмечают, что, по мнению католиков, второго февраля сурки выходят из зимней спячки и вылезают из своих нор. Если в этот день пасмурно и сурок не видит своей тени, то весна будет близкой и теплой, а если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель.

«В России такая традиция не прижилась. К тому же климатические условия на разных континентах заметно разнятся. Когда североамериканский лесной сурок просыпается, протирает глаза и вылезает из норы, наш аркаимский степной сурок (он же байбак) мирно спит в норе, заметенной метровым сугробом», - рассказала пресс-секретарь «Аркаима» Виктория Олиферчук.

Представитель заповедника привела интересный факт из истории заповедника: еще в начале 90-х годов прошлого века на его будущей территории сурки не жили. Однако в 1991 году, когда был создан заповедник, в пойму реки Большая Караганка выпустили 21 особь. Сурки благополучно прижились, и к 1996 году количество их нор выросло до 71-й, а популяция грызунов - до 90. По мнению специалистов, столь успешный опыт переселения сурков связан с удачным подбором местообитания. Кроме того, «Аркаим» является охраняемой территорией, и это тоже на руку суркам.