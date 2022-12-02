Свыше 900 общественных пространств Челябинской области стали территориями уюта и комфорта

В Челябинской области за шесть лет реализации программы «Формирование комфортной городской среды», с 2017 года, благоустроили 912 общественных пространств и две тысячи 259 дворовых территорий.

Основная часть средств направлялась из федерального бюджета, софинансирование осуществлялось из областной казны, частично деньги выделялись из местных бюджетов.

В 2022 году на воплощение в жизнь проектов, разработанных по вышеназванной программе, было выделено один миллиард 200 миллионов рублей. Такая же сумма определена и на следующий год.

В «Формировании комфортной городской среды» участвуют все 43 муниципальных образования Челябинской области. В текущем году в голосовании на онлайн-площадках за те или иные объекты благоустройства приняли участие свыше 570 тысяч южноуральцев.

Такие цифры в прямом эфире Центра управления регионом Челябинской области сегодня, второго декабря, назвала исполняющая обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Южного Урала Людмила Алпатова.

Она подчеркнула, что каждый житель региона внес вклад в преображение объектов. Каждый парк и сквер, каждая набережная, каждый двор – все вошедшие в программу территории получились уникальными, с индивидуальными особенностями, со своими «фишками».

В центре управления регионом отметили, что благодарностей от южноуральцев поступает много. Так, например, челябинцы выражают признательность за сквер у дворца спорта «Юность» в Центральном районе, жители Каслей в восторге от сухого фонтана, варненцы радуются обустройству детских спортивных площадок.

По словам Людмилы Алпатовой, перечислять наиболее яркие объекты можно долго – в Челябинской области появилось огромное количество отличных территорий для отдыха, где будет интересно и приятно находиться и детям, и взрослым, и пожилым людям, причем и зимой, и летом – круглый год. При этом Людмила Алпатова отдельно отметила сквер Трех поколений в Магнитогорске, парк «Глухарь» в Трехгорном, набережную «Ашинский меридиан» в Аше, сквер в Озерске, общественное пространство на берегу озера Синара в Снежинске, где отремонтировали ротонду, провели озеленение, обустроили прогулочную зону.

На фото проект благоустройства набережной р. Сим "Ашинский меридиан".