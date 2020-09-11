Туркластер «Горный Урал» в Челябинской области оценили эксперты Агентства стратегических инициатив

Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) Вячеслав Иванов и Константин Корнивец оценили достопримечательности туркластера «Горный Урал» в Челябинской области, проект которого вошел в ТОП-34 всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров.

За два дня представители АСИ (именно Агентство объявило проведение этого конкурса) объехали практически всю горнозаводскую зону региона. «Изюминкой» туркластера, которая, по мнению экспертов, может завлечь туристов издалека, они назвали Большую Каменную реку.

«Гор я видел много, каменную реку - еще ни разу», - признался Константин Корнивец.

Гости региона в течение двух дней успели подняться на фуникулёре на гору Известную в «Солнечной долине», прокатиться на багги до Большой Каменной реки, спрыгнуть с «тарзанки» с Айских притёсов, проплыть на лодке по озеру Зюраткуль, побывать в Ларкином ущелье в Тюлюке, попробовать пельмени с самыми разными начинками в Доме купца Смирнова.

По словам Вячеслава Иванова, за эти два дня они с коллегой «выполнили недельную норму посещения объектов: и вверх в горы, и вниз со скал, и вдоль рек…».

«Поэтому впечатления очень яркие, разнообразные. Есть места с грамотно организованной инфраструктурой, которые еще немного – и готовы стать туристическими достопримечательностями мирового уровня. У территории туркластера есть потенциал, но есть и вызов. Это вызов в виде моногородов, которым так или иначе придётся менять свою функцию, свои приоритеты. И туризм, мне кажется, – это как раз то, что нужно», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Константин Корнивец подчеркнул, что необходимо повышать качество имеющейся туристской инфраструктуры - прежде всего, для того чтобы увеличение турпотока проходило без вреда для природы.

Как рассказала специалист отдела развития туризма департамента развития туризма Агентство международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, первоначальная идея ТРК «Горный Урал» сейчас «обрастает» более конкретными технико-экономическим обоснованием, архитектурно-планировочными решениями, коммуникационной стратегией.

По ее словам, уже завтра, 12-го сентября, замминистра экономического развития Андрей Минченко, директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин, сотрудники Агентства международного сотрудничества региона Елена Гусева и Ирина Веденёва будут защищать проект кластера на очной стратегической сессии в Москве.