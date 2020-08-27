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Проект туристического кластера «Горный Урал» прошел предзащиту

Фото: 
Таганай Ньюс
Среда обитания
Сегодня, 10:43
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Автор: 
Евгения Александрова

Проект туристического кластера «Горный Урал», который может появиться в Челябинской области, прошел предзащиту. На этом этапе были определены границы кластера и предложены пути его развития.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», точек притяжения, согласно проекту, будет шесть. Это Большая каменная река национального парка «Таганай», объекты двух других южноуральских нацпарков - «Зюраткуля» и «Зигальги», Аршинский заказник, Айская долина и село Тюлюк, которое станет отправной точкой для нескольких туристических маршрутов.

Напомним, кластер «Горный Урал» вошел в ТОП-30 проектов первого этапа конкурса всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях и развитие экотуризма в России, проводимого агентством стратегических инициатив при поддержке минприроды, минэкономразвития, федерального агентства по туризму и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Десять победителей конкурса станут известны 15-го ноября.

Напомним, Челябинская область с проектом туркластера «Горный Урал», куда входят нацпарки «Таганай», «Зигальга» и «Зюраткуль», Аршинский заказник и река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак), вошла в число 34-х финалистов всероссийского конкурса.

На данной территории планируется сформировать всесезонные многодневные маршруты, которые объединят различные виды туризма.

Изначально Челябинская область подавала на конкурс три заявки, в том числе на создание туркластера в окрестностях ООПТ «Сугомакская пещера» и озера Сугомак (экопарк «Егоза-Сугомак») и круглогодичного туристко-рекреационного эко-кластера «Тургояк», куда входят такие памятники природы, как озеро Кошкуль и река Куштумга.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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