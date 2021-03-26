У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, теперь – на Энтузиастов

У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, на этот раз – на улице Энтузиастов (в ноябре прошлого года о ненадлежащем качестве работ по обустройству плитки для слабовидящих на Молодогвардейцев заявлял инвалид-колясочник Николай Ольховский).

Сегодня, 25-го марта, эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин обнаружил плитку сомнительного вида на улице Энтузиастов.

Он предположил, что при укладке тактильной плитки требования ГОСТа подрядчик соблюдал не особенно строго – рифленая поверхность оказалась почти полностью разрушенной, рельеф практически отсутствует, то есть слабовидящим горожанам пользы от данной плитки, можно сказать, нет. Есть и другие видимые дефекты.

По словам Константина Лопина, местами плитка на Энтузиастов (эксперт Общественной палаты региона побывал на перекрестках данной улицы с Сони Кривой и Витебской и прошелся дальше, в сторону Худякова) абсолютно ровная.