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«Народная приемка» в Челябинске понуждает дорожников к работе над ошибками

Общество
Сегодня, 15:25
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Автор: 
Ксения Старикова

Власти города Челябинска до 15 ноября обещают исправить огрехи дорожного ремонта на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. К этому их подвигла народная приемка работ, проведенная по инициативе депутата Калининского района, общественника Николая Ольховского. Он призвал жителей района «Академ Риверсайд» и других неравнодушных граждан прийти на приёмку работ на данном участке.

Накануне на улице Молодогвардейцев дорожники провели ремонт: поменяли бордюры, положили тактильную плитку для слабовидящих. Однако плитку установили не по ГОСТУ, рядом с ней образовались ямы, кое где плитка поломана. Высокие бордюры и неправильно установленная плитка затрудняют передвижение другой маломобильной группы граждан – инвалидов колясочников.

Николай сам передвигается на инвалидной коляске и 18 октября выложил в своей группе видео, где ругает дорожников, которые проводили ремонт этого участка дороги. Из-за них Николай не может заехать на автобусную остановку и вынужден ждать транспорта прямо на проезжей части.

«После нашего видео в администрации города заявили, что они заактивировали нарушения и до 25 октября всё будет исправлено. Однако тактильная плитка как лежала неправильно, так и лежит, бордюры никто не занизил, а на недавно отремонтированной дороге уже огромные лужи», – рассказывает Николай Ольховский в своём видео 31 октября.

Именно это обстоятельство заставило депутата организовать 3 ноября народную приёмку перекрёстка. Убедившись, что никаких положительных изменений на перекрестке не произошло, общественники приехали к администрации города. К ним вышли председатель Комитета дорожного хозяйства администрации города Ринат Кучитаров и его заместитель Александр Барыкин. Они пообещали до 10 ноября исправить нарушения на перекрёстке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, а до 15 ноября на переходе по улице Молодогвардейцев, а также на перекрёстке Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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Теги
подземные переходы
инвалиды
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