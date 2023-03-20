Улицу Рождественского в Челябинске отремонтируют за 74 миллиона рублей

Улицу Рождественского в Челябинске - от проспекта Ленина до Копейского шоссе – отремонтируют в 2023 году за 74 миллиона 19 тысяч 455 рублей.

Такова окончательная цена контракта, начальная цена которого составляла 111 миллионов 307 тысяч 452 рубля. На аукцион, состоявшийся в середине марта, было подано 13 заявок, которые конкурсная комиссия признала соответствующими требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников. Победителем была признана организация, предложившая наименьшую цену.

Отметим, ремонт вышеназванного участка улицы Рождественского будет проводиться по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен завершить все работы на объекте до 20 августа 2023 года.

Как отмечается на сайте госзакупок, в ходе визуального осмотра на ожидающем ремонта участке Рождественского были выявлены следующие дефекты: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, разрушение покрытия на проезжей части и тротуаре.

Вот что необходимо сделать для устранения дефектов: восстановить изношенные слои дорожной одежды, отремонтировать технический тротуар, ликвидировать пучинообразование, отремонтировать и восстановить тротуары, нанести дорожную разметку.

Восстановление изношенных слоев дорожной одежды предусматривает срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (толщина слоя - до пяти сантиметров); устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с предварительным розливом битумной эмульсии; устройство покрытия из ЩМА-16; демонтаж существующих бетонных бортовых камней и устройство бетонных бортовых камней; регулирование высотного положения крышек колодцев до десяти сантиметров; регулировку высотного положения крышек дождеприемных колодцев с заменой на дождеприемники плавающего типа; восстановление газона по слою растительного грунта с посевом трав толщиной 20 сантиметров.

Заказчиком ремонта улицы Рождественского является комитет дорожного хозяйства Челябинска.