Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру

В Аргаяшском районе арендаторы загрязняют селькохозяйственные земли птичьим пометом. Управление Россельхзнадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности виновников порчи почвы.

В июле 2023 года сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками Челябинской природоохранной провели выездные обследования земельных участков.

Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в рамках рассмотрения обращений граждан были обследованы земли, расположенные в Аргаяшском районе вблизи деревень Ишалино, Дербишево, Тугузбаево.

В ходе проведения выездных обследований установлено, что два сельскохозяйственных земельных участка общей площадью 12,6 га загрязнены побочными продуктами животноводства (ППЖ) - птичьим пометом. Представитель предприятия, производящего ППЖ пояснил, что делается это на основе договора с собственниками земли.

В Управлении Россельхознадзора установили, что еще в 2020 году собственник земельных участков поменялся, и новый такого разрешения на вывоз помета не давал, договор не подписывал. Следовательно, вывоз на поля ППЖ происходит незаконно.

Во время проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторы управления отобрали пробы почвы.

Согласно протоколам, проведенных Челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторных исследований установлено, что в пробах почвы обнаружено наличие патогенных микроорганизмов, наличие которых не допускается согласно нормам «СаНПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выявленные факты указывают на признаки нарушения требований Земельного Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

По результатам выездных обследований нынешнему собственнику земельных участков было объявлено предостережение. Материалы проверки переданы материалы в Челябинскую природоохранную прокуратуру для принятия мер.