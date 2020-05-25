ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ураганный ветер задержится в Челябинской области на ночь

Среда обитания
Сегодня, 18:17
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают – порывистый ветер, разгулявшийся в регионе в понедельник, 25 мая, сохранится на предстоящую ночь.

Сегодня жители некоторых городов выкладывают в социальных сетях фотографии последствий разбушевавшейся стихии.

В Верхнем Уфалее ветер оборвал провода в некоторых частых города и оставил без света ряд многоквартирных домов. «Сейчас в электросети дозвонились, очень много по городу обрывов, устраняют», - делится с земляками Ольга Медведева. У кого-то ветер оторвал куски крыши от теплицы, в некоторых районах повалил деревья. На тротуар и дороги летели немаленькие ветки от деревьев, рассказывают очевидцы.

Жители Миасса также делятся последствиями ураганного ветра: обломанные деревья, перевернутые мусорные контейнеры, обрыв электрических проводов.

В Челябинске также в течение дня дул порывистый ветер. 

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 25 на 26 мая прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров

При усилении ветра возможен обрыв линий электропередач, аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.

Фото: Ирина Каменева, Эльмира Кринова.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
21.04.20 21:38
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодный условий
Среда обитания
18.04.20 00:31
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра
Среда обитания
15.04.20 22:58
Южноуральцев предупреждают: ветер усилится, температура повысится, давление упадет
Среда обитания
05.04.20 16:47
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: похолодание, снег, сильный ветер
Вчера, 21:27
Штормовое предупреждение для южноуральцев
21.05.20 15:59
Наталья Котова назвала озеленение Челябинска беспрецедентным
20.05.20 17:24
Это рекорд: в Челябинске на седьмой год зацвел каштан
20.05.20 16:04
Облсуд пояснил свою позицию по вопросу изменения границ челябинского городского бора
20.05.20 13:16
В Челябинске озеленяют улицу Курчатова и парк Терешковой
20.05.20 12:59
Облсуд поддержал решение Заксобрания об изменении границ челябинского городского бора
20.05.20 11:34
Администрацию Челябинска поблагодарили за адекватность в отношении заборов
20.05.20 10:56
Травниковский бор в Чебаркульском районе находится в опасности
20.05.20 10:09
Хирургический корпус ОДКБ в челябинском городскому бору все-таки хотят построить
19.05.20 11:51
Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт
Общество
Сегодня, 12:28
Дезинфекцией по коронавирусу
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Среда обитания
Сегодня, 17:56
Свободу водоему!
Предпринимателями, закрывшими проход к озеру Увильды, занимается прокуратура
Новости
Сегодня, 18:47
Среда обитания
Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается
Сегодня, 17:32
Федерация
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
Сегодня, 16:53
Происшествия
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту махинаций при строительстве шорт-трека
Сегодня, 15:53
Среда обитания
Южноуральские росгвардейцы присматривают за дикими лебедями
Сегодня, 15:24
Культура
В Челябинске завершается ремонт фасада театра оперы и балета
Материалы рубрики
Сегодня, 18:47
Среда обитания
Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается
Сегодня, 15:53
Среда обитания
Южноуральские росгвардейцы присматривают за дикими лебедями
20.05.20 10:56
Среда обитания
Травниковский бор в Чебаркульском районе находится в опасности
19.05.20 10:16
Среда обитания
На территории шести городов Челябинской области объявлены НМУ
15.05.20 17:44
Среда обитания
Через четыре года пруд на реке Ай в Златоусте станет чистейшим водоемом
Теги
порывистый ветер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика