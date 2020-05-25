Ураганный ветер задержится в Челябинской области на ночь

Жителей Челябинской области предупреждают – порывистый ветер, разгулявшийся в регионе в понедельник, 25 мая, сохранится на предстоящую ночь.

Сегодня жители некоторых городов выкладывают в социальных сетях фотографии последствий разбушевавшейся стихии.

В Верхнем Уфалее ветер оборвал провода в некоторых частых города и оставил без света ряд многоквартирных домов. «Сейчас в электросети дозвонились, очень много по городу обрывов, устраняют», - делится с земляками Ольга Медведева. У кого-то ветер оторвал куски крыши от теплицы, в некоторых районах повалил деревья. На тротуар и дороги летели немаленькие ветки от деревьев, рассказывают очевидцы.

Жители Миасса также делятся последствиями ураганного ветра: обломанные деревья, перевернутые мусорные контейнеры, обрыв электрических проводов.

В Челябинске также в течение дня дул порывистый ветер.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 25 на 26 мая прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров

При усилении ветра возможен обрыв линий электропередач, аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.

Фото: Ирина Каменева, Эльмира Кринова.