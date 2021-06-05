В 2021 году РМК направит на природоохранные мероприятия более двух миллиардов рублей

В 2021 году Русская медная компания (АО «РМК») направит 2,6 миллиарда рублей на реализацию экологических проектов на территориях присутствия в период. Большая часть средств пойдёт на природоохранные мероприятия в Карабаше (Челябинская область).

Всего с 2012 года на эти цели РМК направила более 14 миллиардов рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду, обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

«Компания держит курс на политику экологической ответственности не только на промплощадках собственных предприятий, но и за их пределами, участвуя в решении копившихся годами экологических проблем. В среднем мы направляем на природоохранные мероприятия свыше 1,5 миллиарда рублей, а в этом году – рекордные 2,6 миллиарда. Экологическая безопасность сегодня ложится в основу всех наших технологических решений - от добычи и обогащения руды до производства конечной продукции и обращения с отходами», - отметила Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, одним из главных экологических проектов 2015–2020 годах стала рекультивация хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината. Поверхность выровняли, укрепили дамбу и «укрыли» водонепроницаемым экраном, нанесли плодородный слой почвы и посеяли траву. Работы полностью завершены: на месте бесхозного хвостохранилища естественный зелёный газон.

Все работы в Карабаше проводятся в рамках соглашений РМК с Минприроды России, Росприроднадзором, Правительством Челябинской области и «Карабашмедью».

Предприятия РМК регулярно модернизируют оборудование, внедряют современные безопасные технологии, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Так, например, уровень выбросов на предприятии «Карабашмедь» сократился почти в 25 раз по сравнению с 2000-м годом и уже сегодня завод работает в пределах санитарных норм и даже ниже их. Работа с отходами ведётся таким образом, чтобы их максимальное количество направлялось на переработку или продажу предприятиям из других отраслей.

К 2021-му году семь предприятий РМК внедрили интегрированные системы экологического менеджмента. В ближайшее время процедуру также пройдёт Александринская горно-рудная компания. Сертификация подтверждает соответствие деятельности предприятий не только российскому экологическому законодательству, но и международным требованиям.

РМК также продолжает реализацию проектов по озеленению. С 2016-го года на предприятиях группы высадили более 476 тысяч деревьев и 367 тысяч цветов. Бюджет на озеленение в 2021-м году почти в пять раз превышает финансирование 2016-го года. Наиболее крупный проект сейчас реализует Томинский ГОК: на территории присутствия предприятия высаживают свыше полутора тысяч деревьев и кустарников, двадцать одну тысячу цветов.

В Оренбургской области РМК реализует проект рекультивации земель месторождения «Лучистое». Работы планируют завершить в 2024-м году, сейчас проводят биологический этап рекультивации.

В Кыштыме (Челябинская область) разработан проект по выводу из эксплуатации шламонакопителя и рекультивации земель «КМЭЗ». На дно шламонакопителя нанесут изоляционный слой из материалов природного происхождения. Уже получено положительное заключение о проекте Государственной экологической экспертизы.

Также по заказу предприятий РМК специализированными организациями осуществляется выращивание и выпуск мальков рыб, таких, как пелядь, сазан, в реки и водоёмы. Всего на территории страны, начиная с 2015 года, было выпущено более 1,4 миллиона штук пеляди, сазана, сиг, щук, толстолобиков, стерляди и кеты.

Один из самых масштабных проектов, реализуемых сегодня компанией в сфере экологии с применением наилучших доступных технологий, – ликвидация Коркинского угольного разреза в Челябинской области. Это самая крупная открытая угольная выработка в Евразии, которая является одним из источников загрязнения атмосферного воздуха в Коркинском районе из-за действующих в ней эндогенных пожаров. Для ликвидации выработки планируется использовать специальный закладочный материал. Мероприятие стало возможным в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Соглашение об этом в 2019-м году подписали Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и компания «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации Коркинского разреза).

СПРАВКА

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.