В Челябинск вернулись тюльпаны. Прекрасные, благородные цветы высажены в скверах на Тернопольской и Воровского.

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, администрация Центрального района провела огромную работу, благодаря чему удалось успешно реализовать проект озеленения парков и скверов многолетними растениями – тюльпаны, несомненно, являются одними из самых ярких многолетников.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал, что после того, как тюльпаны отцветут, эти места своей листвой закроют другие растения, в том числе зеленчук, живучка, шалфей, хоста, василек.