В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства. Животное погибло второго декабря. Смертельный диагноз подтвержден в ветеринарной лаборатории.

Как отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, с начала года на Южном Урале от смертельного вируса погибло уже 58 четвероногих, и не все из них были дикими. Включая последний случай, в Челябинске смертельный вирус убил четырех домашних котов (трое домашних питомцев погибли от бешенства в ноябре).

«Микрорайон мегаполиса, где второго декабря было выявлено больное животное, объявлен неблагополучным (кошка жила по адресу: улица Теннисная 4-я, Курчатовский район). По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - сообщила Татьяна Нахтигаль.

Представитель регионального Россельхознадзора напомнила, что бешенство - это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. К ней восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Заражение домашних животных вирусом бешенства происходит при непосредственном контакте с инфицированной особью. Возбудитель проникает в организм через поврежденные слизистые, кожные покровы. Заражение животных смертельно опасной инфекцией возможно аэрогенным (воздушно-капельным) или алиментарным путем.

Во внешнюю среду вирус бешенства выделяется преимущественно со слюной, истечениями из носа, глаз от больных животных.

Для бешенства животных характерна периодичность, сезонность. Наиболее часто вспышки бешенства регистрируют осенью, ранней весной, а также в зимний период. В группу риска попадают невакцинированные животные.