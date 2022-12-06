06.12.2022
В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение
06.12.2022
В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим
06.12.2022
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
06.12.2022
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
05.12.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
Микрорайон, где произошло заражение, объявлен неблагополучным
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
04.10.2022
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022