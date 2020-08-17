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В Челябинске ежегодный городской конкурс клумб подвел итоги

Среда обитания
Сегодня, 13:12
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В Челябинске подвели итоги конкурса клумб.

Гран-при за уютный сквер со скамейками, фонарями, многолетними деревьями и стильными клумбами завоевал  ТРК «Космос»,  который находится на улице Чичерина. 

Стометровая клумба «Космос», которая украсила парк имени Валентины Терешковой на Комсомольской площади, принесла золотую медаль администрации Тракторозаводского района и подрядчику, который для ее создания  использовал почти 16 тысяч кустов петуний.

Серебряную медаль жюри присудило администрации Калининского района Челябинска и подрядчику, выполнившему композицию «Джаз» на Набережной у Органного зала. Понравившаяся горожанам скульптура двух лягушек дополнила цветочную композицию.

Бронзовую медаль разделили два участника конкурса. Награду получат создатели клумб на транспортной развязке по улице Байкальская в Металлургическом районе Челябинска и на транспортной развязке по Новоградскому проспекту в Курчатовском районе.

В отдельных номинациях награды присудили коммерческим предприятиям, участвующим в конкурсе. Работники очистных сооружений были отмечены за создание самой красивой клумбы среди муниципальных предприятий города, а сотрудники одного из предприятий пищевой промышленности – за лучшее озеленение территории предприятия.

Награду в номинации за лучшее озеленение дошкольного учреждения города получит детский сад № 474 на улице Пограничной и сквер 20-летия Победы на улице Воровского (лучшее озеленение сквера). 

В конкурсе активно участвовали и жители города Челябинск. По мнению жюри, лучшей клумбой на дворовой территории в Металлургическом районе стал цветник ТСЖ «Березка» у дома 2 по улице Румянцева. В Тракторозаводском районе лучшей признана работа жительниц дома 116-Б по улице Артиллерийская.

Награду за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения присудили руководителям школы № 116 на улице Эльтонская, детсадов № 335 (Российская, 198), № 307 (Гвардейская, 10), № 68 (Толбухина, 10) № 30 (Зальцмана, 34). Остальные конкурсанты были отмечены наградами за активное участие. 

В этом году конкурсантов пригласят на награждение в администрацию Челябинска. Дата церемонии станет известна позднее.

 

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