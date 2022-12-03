03.12.2022
В Челябинске и Магнитогорске регистрируют случаи превышения концентрации вредных веществ в воздухе, НМУ продолжаются
02.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
02.12.2022
Главный художник Челябинска назначен вице-президентом Союза дизайнеров России
02.12.2022
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
В Челябинске и Магнитогорске регистрируют случаи превышения концентрации вредных веществ в воздухе, НМУ продолжаются
30.11.2022
В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы
28.11.2022
В пяти городах Челябинской области во вторник и среду – НМУ
26.11.2022
В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ
22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022