В Челябинске и Магнитогорске регистрируют случаи превышения концентрации вредных веществ в воздухе, НМУ продолжаются

В Магнитогорске первого декабря зарегистрированы пять случаев превышения концетрации вредных веществ в воздухе, в Челябинсе - два случая. В этих муниципалитетах и еще в двух городах Челябинской области до полудня воскресенья сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша, Коркино, Челябинска и Златоуста режим «черного неба» продлится до 12 часов воскресенья, четвертого декабря.

В первых трех городах НМУ начались в 22 часа 25 ноября, в Златоусте – в 19 часов 28 ноября.

На период с 22 часов 25 ноября до 12 часов четвертого декабря отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Накануне, первого декабря, в Челябинске отмечены два случая превышения ПДКмр фторида водорода: в Ленинском районе - в 1,4 раза и в Металлургическом районе - в 1,2 раза.

В Магнитогорске зарегистрированы три случая превышения ПДКмр взвешенных веществ (максимум - 1,2 ПДКмр - в левобережной части Орджоникидзевского района), один случай превышения ПДКмр сероводорода в 1,8 раза в левобережной части Орджоникидзевского района, один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 раза в левобережной части Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.