16.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Доватора
16.06.2023
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
16.06.2023
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
В Челябинске ищут создателя проекта «Малахитовой шкатулки» изо льда
23.05.2023
Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»
16.05.2023
На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»
17.02.2023
Ледовый городок на площади Революции демонтируют
01.01.2023
На главном ледовом городке Челябинска сегодня многолюдно
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023