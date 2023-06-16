В Челябинске ищут создателя проекта «Малахитовой шкатулки» изо льда

В Челябинске ищут разработчика проекта новогоднего ледового городка, который будет создан на площади Революции зимой 2023 года. Известно, что его темой станет «Малахитовая шкатулка».

Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта на сайте госзакупок начат 15 июня и продлится до 23 июня. Начальная (максимальная) цена аукциона на оказание услуг по разработке проекта «Малахитовой шкатулки» составляет 358 333,33 рубля.

В главном ледовом городке Челябинска, который вырастет на площади Революции через несколько месяцев, появятся горки для детей дошкольного возраста с двумя и тремя скатами, три горки для подростков и взрослых высотой не более трех метров (альтернатива – одна горка, но с тремя-четырьмя скатами).

Фотозоны, лабиринты, горки-ловушки, искусственная ель, дом Деда Мороза, дюжина световых арт-объектов, пара десятков скульптурных композиций, сценический подиум, утепленные домики с горячим питанием, аттракционы, ледовое ограждение с иллюминацией – в техзадании управления культуры Челябинска подробно прописано, что должно появиться сначала на бумаге, а потом в реальности. Победитель аукциона должен будет разработать проект «Малахитовой шкатулки» в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Напомним, прошлой зимой на площади Революции жителей и гостей областного центра встречали обитатели морского царства – тогда темой главного ледового городка челябинцы выбрали «Ледяной аквариум».