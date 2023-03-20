20.03.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»
20.03.2023
ММК готовится к запуску первой очереди новой коксовой батареи
20.03.2023
Челябинский «Трактор» устроил праздник хоккея в Южноуральске
20.03.2023
Южноуральские производители молочной продукции решили проблему импортозамещения
20.03.2023
Консультация юриста: должен ли продавец оплачивать при возврате некачественный товар
20.03.2023
Миасец, чтобы перевести аферистам три миллиона, не только заложил авто, но и съездил в другой город
В Челябинске ищут специалистов для контроля за ходом капремонта проспекта Ленина
Начальная цена контракта составляет 7,5 миллиона рублей
20.03.2023
Улицу Рождественского в Челябинске отремонтируют за 74 миллиона рублей
01.02.2023
Челябинский проспект Ленина в этом году ждет капитальный ремонт
24.01.2023
В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса
21.11.2022
После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023