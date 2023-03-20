В Челябинске ищут специалистов для контроля за ходом капремонта проспекта Ленина

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет организацию, которая будет осуществлять строительный контроль в процессе капитального ремонта участка проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной в Тракторозаводском районе.

Закупка размещена 16 марта, прием заявок от претендентов на данный контракт будет вестись до 24 марта. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет семь миллионов 538 тысяч 801 рубль.

В технической документации на сайте госзакупок перечислены объекты, подлежащие строительному контролю: дорожные конструкции, искусственные сооружения, объекты энергетического хозяйства, переустраиваемые и устраиваемые инженерные сети и коммуникации.

Среди подлежащих строительному контролю дорожных работ, элементов, конструкций - подготовительные работы; земляное полотно; дорожная одежда; парковки, выезды, тротуары; дождевая канализация; искусственные сооружения; наружное освещение; обустройство дороги; здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; озеленение.

Срок осуществления строительного контроля - с даты заключения контракта по 20 октября 2024 года.

Напомним, в феврале этого года был определен подрядчик, который отремонтирует – за 344 миллиона 155 тысяч рублей - участок проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной.

Строительная длина участка проспекта Ленина, который ждет капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», составляет один километр 478 с половиной метров. Срок исполнения данного контракта – так же 20 октября 2024 года.