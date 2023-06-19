19.06.2023
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
19.06.2023
Путин: Работать должно быть выгодно
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
19.06.2023
На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей
19.06.2023
К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое
18.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
06.06.2023
Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года
06.06.2023
Комфортная городская среда на объектах благоустройства Челябинска сформирована почти наполовину
01.06.2023
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
30.05.2023
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023