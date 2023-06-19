В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину

В Челябинске готовность восьми общественных пространств, благоустраиваемых в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды», составляет 53 процента.

Об этом сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, в Калининском районе комфортную городскую среду формируют на улице Университетская Набережная – на участке от дома №14 до улицы Молодогвардейцев (второй этап благоустройства).

В Курчатовском районе работы ведутся на пешеходной зоне по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской (четная сторона).

В Ленинском районе в 2023 году реализуют четвертый этап благоустройства парка «Плодушка», являющегося объектом культурного наследия, и второй этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш».

В Металлургическом районе преображают территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской.

В Советском районе в рамках второго этапа благоустройства создают пешеходную зону на улице Свободы - на участке от Плеханова до Орджоникидзе.

В Тракторозаводском районе работы по благоустройству ведутся в сквере возле дома №13 по улице Южноуральской. В Центральном районе – в сквере в микрорайоне Сосновка (территория между домами по улицам Коммуны, 2Б и Калинина, 2Б).

По словам Александра Астахова, готовность дворовых территорий, вошедших в этом году в программу «Формирование комфортной городской среды», составляет 59 процентов, причем 17 дворов из 51-го – готовы на сто процентов.