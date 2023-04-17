17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
17.04.2023
В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
17.04.2023
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
14.04.2023
Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней
13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
06.04.2023
На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023