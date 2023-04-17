На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду

Формирование комфортной городской среды началось на всех общественных пространствах Челябинска, в этом году вошедших в соответствующую программу нацпроекта.

Работы по благоустройству стартовали на прошлой неделе, сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 17 апреля, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, в 2023 году объектами благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Южного Урала определены восемь территорий.

В Калининском районе это часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (второй этап) – данное общественное пространство находится по адресу: от дома №14 по Университетской Набережной до Молодогвардейцев, в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымская, местного проезда, Чайковского.

В Курчатовском районе в текущем году благоустроят пешеходную зону по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской (четная сторона).

В Ленинском районе будет реализован четвертый этап благоустройства парка «Плодушка», являющегося объектом культурного наследия, и второй этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш».

В Металлургическом районе в вышеназванную программу в 2023 году вошла территория на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской.

В Советском районе – пешеходная зона улицы Свободы на участке от Плеханова до Орджоникидзе (второй этап).

В Тракторозаводском районе благодаря федеральной программе благоустройства преображение ждет сквер возле дома №13 по улице Южноуральской. В Центральном – сквер в микрорайоне Сосновка (территория между домами по улице Коммуны, 2Б и Калинина, 2Б).

«На дворовых территориях, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», работы также частично начаты», - сообщил Александр Астахов.

Также он отметил, что глава Челябинска Наталья Котова ранее давала поручение при проведении благоустройства во дворах сихронизировать работы с сетевыми организациями.

«Соответственно, те дворы, которые попадают под ремонт тепловых сетей, по окончании отопительного сезона в первую очередь поставлены в графики работ, и следом, сразу после ремонта сетей, начнется благоустройство этих дворовых территорий», - пояснил Александр Астахов.

Активно начата, по его словам, и работа по благоустройству объектов, вошедших в текущем году в программы инициативного бюджетирования и наказов избирателей депутатам.

Александр Астахов напомнил и про стартовавшее 15 апреля интернет-голосование за объекты благоустройства 2024 года. На голосование выставлены объекты во всех семи районах Челябинска. Сделать свой выбор в пользу той или иной территории могут жители южноуральской столицы старше 14 лет, имеющие учетную запись на портале Госуслуг.