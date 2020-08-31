ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске на разделительной полосе по улице Чичерина поселились 33 рябины

Среда обитания
Сегодня, 14:24
Размер текста

В Челябинске продолжается озеленение - подрядчики высаживают в городе крупномеры и кустарники.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, после двухмесячного перерыва работа продолжилась - сейчас для высадки растений самое время.

"Знаковые работы были проведены на улице Чичерина, на участке от Университетской Набережной до Братьев Кашириных. На разделительной полосе уже высадили 33 рябины. Всего здесь появится 56 деревьев. Рябины очень большие, красивые", - отметил Ринат Кучитаров.

Также на прошлой неделе было высажено 11 яблонь и три тысячи кустов кизильника на пяти улицах южноуральской столицы.

Глава Челябинска Наталья Котова поинтересовалась, что с исполнением последнего контракта на озеленение и содержание растений, одним из требований которого является снос сухих деревьев на гостевых маршрутах с последующей высадкой здоровых, жизнеспособных растений.

"Бумаги уже оформляются. Осенью сделаем", - сказал Ринат Кучитаров.

Он отметил, что в рамках этого контракта осуществлялась санитарная обрезка деревьев в Металлургическом районе, убирались аварийные растения, сухие, опасные для населения ветки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:47
Красиво и упорядоченно
С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому
Общество
Сегодня, 15:45
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Общество
Сегодня, 15:07
Котова потребовала положить конец ночным гулянкам в парке Терешковой
Экономика
Сегодня, 14:46
С компаниями, отвечающими за укладку плитки в центре Челябинска, расторгают контракты
24.08.20 14:48
Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может погибнуть по вине чиновников
24.08.20 13:34
Озеро Большой Кисегач освободили от двух тонн пластика, стекла и других вредных вещей
20.08.20 15:47
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
20.08.20 10:15
На Таганае полным ходом идет обустройство нового маршрута
19.08.20 17:19
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
18.08.20 13:11
В Челябинске все закрывали глаза на фекалии в реке Миасс
18.08.20 10:45
Виталий Безруков попросил поддержки экоактивистов в деле о стройке вблизи челябинского бора
18.08.20 10:18
Колорадский жук атаковал картофельные поля в Агаповском районе
17.08.20 13:42
Опыт озеленения разделительной полосы на проспекте Ленина распространят на весь Челябинск
17.08.20 13:12
В Челябинске ежегодный городской конкурс клумб подвел итоги
Общество
Сегодня, 13:19
Современная городская среда в Челябинске формируется хорошими темпами
Общество
Сегодня, 13:31
Два дебила - это сила
В Челябинске рисунок неизвестного художника «вдохновил» коммунальщиков
Новости
Сегодня, 15:45
Общество
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Сегодня, 15:26
Происшествия
Полицейские Челябинска прикрыли нарколабораторию по производству амфетамина
Сегодня, 14:20
Общество
«ЧелябГЭТ» заставлял водителей трамваев работать еще и за кондукторов
Сегодня, 14:07
Экономика
На Шмакова запустят светофор, на улице 250-летия Челябинска «добьют» тротуары
Сегодня, 13:39
Общество
Перед 1 сентября все школы Челябинска полицейские берут под охрану
Материалы рубрики
24.08.20 14:48
Среда обитания
Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может погибнуть по вине чиновников
20.08.20 15:47
Среда обитания
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
19.08.20 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
18.08.20 10:18
Среда обитания
Колорадский жук атаковал картофельные поля в Агаповском районе
17.08.20 13:12
Среда обитания
В Челябинске ежегодный городской конкурс клумб подвел итоги
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика