В Челябинске на разделительной полосе по улице Чичерина поселились 33 рябины

В Челябинске продолжается озеленение - подрядчики высаживают в городе крупномеры и кустарники.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, после двухмесячного перерыва работа продолжилась - сейчас для высадки растений самое время.

"Знаковые работы были проведены на улице Чичерина, на участке от Университетской Набережной до Братьев Кашириных. На разделительной полосе уже высадили 33 рябины. Всего здесь появится 56 деревьев. Рябины очень большие, красивые", - отметил Ринат Кучитаров.

Также на прошлой неделе было высажено 11 яблонь и три тысячи кустов кизильника на пяти улицах южноуральской столицы.

Глава Челябинска Наталья Котова поинтересовалась, что с исполнением последнего контракта на озеленение и содержание растений, одним из требований которого является снос сухих деревьев на гостевых маршрутах с последующей высадкой здоровых, жизнеспособных растений.

"Бумаги уже оформляются. Осенью сделаем", - сказал Ринат Кучитаров.

Он отметил, что в рамках этого контракта осуществлялась санитарная обрезка деревьев в Металлургическом районе, убирались аварийные растения, сухие, опасные для населения ветки.