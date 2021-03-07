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В Челябинске на Студенческом карьере произошел массовый замор рыбы

В Челябинске на Студенческом карьере произошла массовая гибель рыбы. Минэкологии назвало причины ЧП и планируемые действия для улучшения ситуации на водоеме.

А массовой гибели рыбы на карьере сообщил челябинец Sergey Sukhov на странице «Нетипичный Челябинск» ВКонтакте, предоставив видео.

«Причиной замора рыбы на карьере является недостаток кислорода», - назвал предварительную причину гибели рыбы на карьере заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По словам замминистра, такое явление происходит постоянно, ближе к весне. В этот период рыбе под толстым слоем льда не хватает кислорода. «Поэтому необходимо принимать меры, в частности, проводить аэрацию и насыщать воду кислородом. Это позволит снизить риск дальнейшего замора рыбы», - отмечает Виталий Безруков.

В ближайшее время минэкологии совместно с волонтерами проведут работы по аэрации водоема.

Один из пользователей соцсети также уверен, что рыба гибнет из-за недостатка кислорода подо льдом. «Необходима банальная аэрация, бурить лунки и проруби, такое часто происходит в озёрах ближе к весне. Если этого не сделать, с большой вероятностью может произойти мор рыбы», - подчеркивает Дмитрий Ненашев.

Пользователи высказывают и иные (по их мнению) причины замора рыбы на Студенческом карьере, в том числе сбросы промышленных предприятий и многолетнее захламление и загрязнение водоема отдыхающими.

Замминистра добавил, что точную причину происшествия можно будет назвать после получения всех результатов исследования. «В настоящее время материалы по делу будут направлены в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству», - сообщил Безруков.

Фото: Нетипичный Челябинск ВКонтакте