В Челябинске начали создавать туристский код

Центр развития городской среды Челябинска объявило о начале большой (совместной с командой мэрии) работы по проектированию туристского кода южноуральской столицы.

«Нашим партнером выступает архитектурное бюро «Плотинка», которое по итогам конкурентных процедур выбрано исполнителем данной работы и активно приступило к ней», - сообщает Центр развития городской среды.

В минувшие выходные команда архитекторов провела экспедицию по Челябинску, познакомилась с представителями инициативных групп, пообщалась с жителями, исследовала территорию.

«Мы планируем большую работу с местными сообществами, жителями, инициативными группами. В скором времени анонсируем первые встречи. Рассчитываем на вашу поддержку!» - отмечают специалисты Центра, обращаясь к челябинцам со страниц своих групп в соцсетях.

Отметим, туристский код представляет собой отдельное городское пространство с интересными и привлекательными для туристов точками, которые связывают между собой единая система навигации, вывески, архитектурная подсветка. Задача туристского кода – создать комфортные пешеходные маршруты для туристов.