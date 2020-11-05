В Челябинске начался масштабный снос больных деревьев с последующей высадкой

В Челябинске начался масштабный снос больных и аварийных деревьев, взамен которых будут высажены молодые и здоровые растения.

Работы по озеленению, предусматривающие снос и стопроцентную компенсационную посадку, были начаты вчера, четвертого ноября, и продлятся до 15-го ноября - в рамках муниципальных контрактов по благоустройству территории города.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, по улице Труда взамен снесенных 126-ти деревьев различных пород высадят ровно такое же количество шаровидных ив, часть из которых уже посадили на свободные места.

По улице Елькина десять аварийных деревьев заменят десятью липами, на Тимирязева вместо семи больных и аварийных растений высадят столько же молодых и здоровых лип, на улице Худякова девять лип также полностью заменят деревьями этой же породы.

В пресс-службе администрации Челябинска подчеркнули, что на все подлежащие сносу деревья получены акты и разрешения. Взамен снесенных растений высаживают крупномерные саженцы.

Контрактами предусмотрены работы по уходу за деревьями. Срок действия гарантийных обязательств – один год.