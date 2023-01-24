В Челябинске накануне НМУ выявили превышение концентрации фторида водорода в воздухе

В Челябинске в понедельник зарегистрированы четыре случая превышения концентрации фторида водорода в воздухе. При этом неблагоприятные метеоусловия в городе начнутся только вечером во вторник, 24 января.

«В Челябинске 23 января отмечены четыре случая превышения ПДКмр фторида водорода, - сообщает Челябинский Гидрометцентр. - Максимальная концентрация - 1,5 ПДКмр - наблюдалась в Металлургическом районе».

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, прогнозируются с 19 часов 24 января до 19 часов 25 января.

На территории Магнитогорска режим «черного неба» начался в 19 часов 23 января и продлен до 19 часов 25 января. Накануне в городе не было отмечено превышений ПДКмр в разовых пробах загрязняющих веществ.

На период с 19 часов 23 января до 19 часов 25 января отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.