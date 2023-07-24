В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября

В Челябинске сегодня, 24 июля, с восьми часов вводят ограничение движения по улице 60-летия Октября на участке от дома № 40 до дома № 36.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ограничение движения связано с проведением третьего этапа работ по капитальному ремонту участка теплотрассы.

Движение транспорта на данном участке возобновится после 22 часов 18 августа.

Напомним, ранее этот участок дороги был закрыт для транспорта.



Городские власти просят водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.