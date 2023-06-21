В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября

В Челябинске с 22 июня по 23 июля ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября, на участке между домами №40 и №44.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, данная мера вводится в связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.