21.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
21.06.2023
В Челябинске без разрешения покрасили в ярко-желтый цвет дом на Энтузиастов
21.06.2023
В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку
21.06.2023
Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»
21.06.2023
Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве
21.06.2023
В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
20.06.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
19.06.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023