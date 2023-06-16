В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова

В Челябинске сегодня, 16 июня, ограничили движение транспорта по улице Кузнецова, между домами №2 и №4. Проезд здесь полностью закрыт.

По предварительной информации, ограничение будет действовать до 18 июня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до указанного времени на данном участке будут вестись аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Напомним, сегодня в Челябинске также ограничили движение на улице Доватора – по аналогичной причине.