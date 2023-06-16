В Челябинске ограничили движение по улице Доватора

В Челябинске сегодня, 16 июня, ограничили движение по улице Доватора.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, речь идет об участке напротив дома №15. Для транспорта закрыта крайняя правая полоса.

Движение ограничено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях. Дорогу для автомобилей откроют после их завершения.