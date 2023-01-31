В Челябинске ощенилась собака с биркой в ухе

В Челябинске ощенилась бездомная чипированная собака - у нее в ухе есть желтая бирка. Это метка на бездомном животном может говорить о том, что когда-то спецорганизация отловила собаку и поместила в приют (а, значит, там должны были, в том числе, и стерилизовать перед возвращением в прежнюю среду обитания). Но, видимо, этого сделано не было. И часть южноуральцев считает, что выделяемые на эти цели бюджетные средства тратятся не по назначению (или просто воруют). Но волонтеры заверяют, что именно эта собака была маркирована уже после того, как ощенилась.

«ЧВВАКУШ (Челябинский городской округ – прим), ул. Бурденюка, 1. Возле детсада чипированная собака ощенилась, - написала Катерина В. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!». - Разве их не должны стерилизовать?».

Жительница возмущена тем, что агрессивная стая из 12 собак бегает возле детской площадки и детсада.

Еще одна челябинка Наталья добавляет, что на улице Дмитрия Неаполитанова также бегает стая собак с чипами и «без конца щенятся».

Напомним, все муниципальные образования заключают контракты со специализированными организациями на отлов безнадзорных животных. Согласно действующего федерального закона, всех отловленных животных держат в приютах 21 день. За это время их должны лечить, прививать, маркировать и стерилизовать. А затем всех животных, не проявляющих агрессию, нужно отпускать.

В комментариях под постом высказываются предположения, что отловленную собаку просто не стали стерилизовать. Часть пользователей уверена, что выделенные на стерилизацию бездомных животных бюджетные средства попросту были украдены. Другие тут же предложили по номеру на бирке найти тех, кто это сделал.

Правда, высказывается и другая версия, что собака получила метку после того, как принесла потомство (якобы, волонтеры ее промаркировали и стерилизовали за свой счет, когда щенкам было 1,5 месяца). Но не все верят в это, так как маленькие щенки не смогли бы выжить без материнского молока.

«Так почему же тогда якобы стерилизованные собаки щенятся? Почему никто не контролирует организации, занимающиеся отловом и дальнейшими мероприятиями?», - задает вопрос жительница Челябинска. В администрации города ей ответили, что управление экологии и природопользования проводит проверку по данному факту.

О фактах появления щенков у собак, ранее отловленных и вновь выпущенных с бирками, рассказывают и жители других муниципалитетов. Алена С. пишет, что в поселке Роза (Коркинский муниципальный округ) также бегает много чипированных собак, которые ощенились. «На Розе очень много собак бегает. Почему не отлавливают их, они кидаются на людей, а дети ходят в школу…, - пишет Алена. - И тоже чипированные щенятся… Вчера с ребёнком из садика еле дошли. А администрация одни отписки пишет».