В Челябинске озеленили развязку у железнодорожного вокзала, на Свободы-Цвиллинга. Здесь высадили 21 лиственницу, рассказали в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", масштабное озеленение в областном центре началось в марте этого года с высадки мелколистной липы на проспекте Ленина, напротив гостиницы "Южный Урал".

В этом году в ходе озеленения, которое глава Челябинска Наталья Котова определила как беспрецедентное, только администрация города высадит в мегаполисе две с половиной тысячи деревьев-крупномеров и 30 тысяч кустарников (на 26-ти улицах). Кроме того, высадками займутся и администрации семи районов южноуральской столицы.

В пресс-службе городской мэрии сообщили также, что в предстоящие выходные улицу Кирова и проспект Ленина ждет вырубка зеленых насаждений. Убирать здесь будут погибшие деревья. Подробно о запланированном мероприятии сегодня, пятого июня, расскажет заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.