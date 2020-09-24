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В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство

Фото: 
Администрация Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 17:46
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В Челябинске приступили к преобразованию парковки возле офиса «Мои документы» на улице Труда.

В результате асфальтовое поле превратится в благоустроенное парковочное пространство с озеленением, оптимизацией потоков и безопасными пешеходными переходами.

О том, как изменится территория в ближайшее время, сегодня, 24-го сентября, рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

По его словам, за счет преобразования пространства будет решен ряд проблем пешеходов и автомобилистов. При этом число парковочных мест останется прежним - сейчас их 300.

«Пешеходный переход был 20-25 метров. Мы его сокращаем и упорядочиваем движение пешеходов. Сам переход мы планируем поднять, чтобы машины переезжали по нему как по лежачему полицейскому. Создание тротуарных выступов позволит обеспечить треугольник видимости. В этом случае водитель, двигаясь по парковке, заранее увидит выходящего пешехода и, соответственно, пропустит его. Мы кардинально пересматриваем подходы к безопасности движения пешеходов», - отметил Александр Егоров.

В первую очередь для удобства пешеходов будет выполнено расширение тротуарных выступов. Затем установят разделители, чтобы обезопасить автомобили от столкновений. Это позволит создать упорядоченное парковочное пространство. Еще одно из важных мероприятий проекта – оптимизация выездов из дворов многоквартирных домов и с прилегающих территорий.

«Поступало очень много жалоб от жителей, что они не могут выехать на светофоре, потому что вся парковка фактически выезжает через один светофор. Выезды, идущие на улицу Труда, все время запаркованы. Изначально, видимо, было принято ошибочное проектное решение. Здесь в домах есть две арки, выезды из них не были совмещены с выездами на улицу Труда. Соответственно, мы сейчас переносим выезды на проезжую часть, совмещая с арками. Тем самым, мы показываем людям, что здесь не стоит парковаться. Соответственно, у посетителей-автомобилистов получается два дополнительных выезда на улицу Труда, минуя светофор. Так мы расширяем бутылочное горлышко на регулируемом светофорным объекте», - рассказал Александр Егоров.

На протяжении всего участка будет обустроен четырёхметровый газон. В будущем там высадят полноценные крупноразмерные деревья: липы и шаровидные ивы. По выбору пород будет учитываться мнение дендрологов, уточнил Александр Егоров.

«В этом году на озеленение мы делаем особый упор, потому что Челябинск всё-таки город промышленный, и зелёные насаждения необходимы для качественного проживания в городе», - отметил вице-мэр.

На парковке будут обустроены дополнительные места для инвалидов. Сейчас они отсутствуют в принципе.

«Там будет предусмотрено понижение, чтобы инвалид мог плавно переместиться на тротуар», - пояснил Александр Егоров.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проект реализуется в рамках общего контракта по ремонту тротуаров по улице Труда. По словам чиновника, работы планируют выполнить за полтора месяца, до наступления зимних холодов.

«Это знаковый проект. Я считаю, что парковочные пространства в Челябинске необходимо преобразовать и повышать их качество. Это проект открывает серию изменений парковок. На следующий год мы планируем преобразить привокзальную площадь, обсуждаем с коллегами из ЮУрГУ изменение площади перед вузом. Таких участков по городу около десяти», - отметил Александр Егоров.

 

 

 

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