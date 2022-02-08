В Челябинске поселились ресничные бананоеды и лягушка с «рожками» на глазах

Челябинский зоопарк сообщил о своих новых жителях. Это два ресничных геккона-бананоеда и украшенная рогатка.

Гекконы-бананоеды – сумеречные ящерицы, наделенные суперспособностью прыгать и покорять любые гладкие вертикальные поверхности благодаря липким подушечкам на пальцах ног и хвосте. А еще у этого геккона нет век: чтобы почистить глаза, они облизывают их языком.

«Можете себе представить, как они спят?» - шутят сотрудники учреждения.

Также работники зоопарка объяснили, почему бананоед – ресничный. Дело в том, что вокруг глаз у него расположены шипастые чешуйки, которые очень напоминают шикарные ресницы.

«В дикой природе бананоед лакомится всем, что может достать: мягкими фруктами, ягодами, мелкими насекомыми и даже себе подобными особями. В зоопарке им полюбилось яблочное пюре. Главное - не добавлять в него банан. Так что название «бананоед» гекконы не оправдывают», - отмечают в зоопарке Челябинска.

Украшенная рогатка, по словам специалистов учреждения, свое название получила благодаря маленьким «рожкам» сверху глаз.

«На вид это вполне милая лягушка, выглядит неуклюже и лениво. Однако в дикой природе это очень хитрое и прожорливое существо. За счет яркого окраса, сливающегося с окружающей средой, лягушка прячется в мох или листву, замирает и становится живым капканом для всего, что меньше ее по размеру. Выслеживать добычу ей помогают довольно подвижные глаза, а задерживать жертву - наклоненные назад зубы. В еде рогатка максимально непривередливая: может съесть собственного самца, икринки и все остальное, на что упадет подвижный глаз. В нашем зоопарке довольствуется мышами и рыбой. С жертвой справляется за один присест за счет сильно раскрывающейся пасти. Ну как, напугались? Не стоит, посмотрите на то, как мило наша украшенная рогатка сползает с ветки, какое у нее желейное брюшко», - радуются новой питомице сотрудники зоопарка.

В учреждении напоминают, что посещение экзотариума бесплатное и входит в стоимость билета в зоопарк.