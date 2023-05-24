24.05.2023
Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске
24.05.2023
«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK
24.05.2023
Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза
23.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
22.05.2023
НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая
22.05.2023
В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза
19.05.2023
НМУ в семи городах Челябинской области установятся вечером в субботу
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023