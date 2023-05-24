В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза

В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Содержание сероводорода в воздухе превышает предельно допустимые концентрации в несколько раз.

Напомним, НМУ первой степени установились в Челябинске и еще шести городах области пять дней назад – 20 мая. Накануне вечером, 23 мая, степень неблагоприятных метеоусловий была повышена до второй. Режим «черного неба» продлится до 19 часов 25 мая.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В минэкологии области прошло специальное совещание. Глава ведомства Сергей Лихачев рекомендовал предприятиям сократить объемы выбросов в атмосферный воздух на 20 – 40 %, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территории.

Предприятия усиливают мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.

Дымку и неприятный запах в минэкологии региона объясняют природными пожарами в Свердловской области.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, в среду, 24 мая, на трех постах отмечено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ – сероводорода.

На посту ТСН №7 (ул. Агаповская, д.6/1) – в четыре раза, на посту №11 (ул. Южный бульвар, д. 35) – в 2,4 раза.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.