В Челябинске работы по очистке Миасса от растительности и мусора вышли на финишную прямую

В Челябинске ООО «Акватехника», занимающаяся очисткой реки Миасс, в ближайшие недели завершит работы на финальном участке, запланированном на этот год. Это территория от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

Как отмечают в пресс-службе регионального минэкологии, поддерживать порядок на уже убранных участках городского водоема экскаваторы подрядчика будут до ноября.

За два года от камыша, рогоза и бытового мусора удалось очистить больше12-ти гектаров реки. В прошлом году на полигон из Миасса перекочевало 11 624 кубических метра отходов.

«В этом году подрядчик уже собрал более восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра. Работы будут продолжены до конца октября, в этот период подрядчик будет поддерживать чистоту на участках и устранять недостатки», - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В прошлом году излишнюю водную растительность убрали на участке от элеватора «Союзпищером» до моста по улице Братьев Кашириных.

В ближайшие годы очистка акватории реки Миасс в Челябинске продолжится. В 2021-м году планируется навести порядок на участке от моста на улице Братьев Кашириных до моста на улице Новомеханической.

Кроме того, в целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка Миасса от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая пруды Коммунар и ЧГРЭС). Реализация проектных решений запланирована на 2023-2024-й годы.