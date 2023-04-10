В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев

В Челябинске ради новой дороги по Агалакова в Ленинском районе снесут 55 деревьев в районе пересечения данной улицы с Гагарина.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, зеленые насаждения начали вырубать с восьмого апреля.

«Работы проводятся на основании разрешения, выданного управлением экологии, для обеспечения проведения работ по строительству дороги», - пояснили в КДХ Челябинска, напомнив, что реконструкция улицы Агалакова будет проводиться на участке от Гагарина до Гранитной.

Первые 600 метров новой дороги на Агалакова - между Гранитной до Бобруйской - построили в прошлом году, в 2023-м будут завершены работы на всей протяженности Агалакова - до Гагарина (срок завершения реконструкции – 20 октября).

Хорошую дорогу на улице Агалакова ждут все челябинцы, а особенно - ленинцы, которые чаще других горожан приезжают отдыхать в парк «Плодушка» (преображение знакового общественного пространства тоже продолжается в этом году).