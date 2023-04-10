10.04.2023
Челябинцам презентуют «фантастические» книги и сборник стихов в публичной библиотеке
10.04.2023
С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском
10.04.2023
Общественникам Магнитки рассказали о социальных инвестициях ММК
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
09.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
09.04.2023
В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
05.04.2023
Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»
04.04.2023
«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
21.03.2023
А началось все с Кронштадтской: челябинцы коллективно возмущаются «дырявыми» дорогами
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023