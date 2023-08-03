В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал

В Челябинске трамваи №3, №5, №7 и №16 завтра, четвертого августа, не будут ходить на вокзал.

Движение по улице Цвиллинга закроют с 19 до 22 часов в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!».

На этот период времени трамваи направят до центра, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Тройка» будет ходить следовать по маршруту «ЧМК - Кирова - Карла Маркса - Российская – ЧГРЭС»; «пятерка» - «ЧЭМК - Карла Маркса - Труда - ЧЭМК», «семерка» - по маршруту «ЧГРЭС - Российская - Труда - Карла Маркса - Российская - ЧГРЭС», 16-й трамвай – «Чичерина - Кирова - Карла Маркса - Российская – ЧГРЭС».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №1, №2, №4, №18, №64, №483, троллейбусами №10, №16, №19, для экономии средств - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.