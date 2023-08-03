В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня в Челябинске уже разыгрывается первый комплект медалей Чемпионат России по легкой атлетик
03.08.2023

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В медицинских организациях Челябинской области имеется в необходимых количествах комбинированная
03.08.2023

Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область станет участником пилотного проекта по внедрению цифровых инноваций в работу
03.08.2023

В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска подключилась к проверке домов, где произошли затопления крыш.
03.08.2023

Городские власти проверят текущие крыши челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска городские власти готовы выделить два миллиона рубл
03.08.2023

На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

Убийца беременной челябинки оказался шизофреником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2023

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Движение трамваев
общественный транспорт
ограничение движения
Среда обитания
03.08.2023 13:36
Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»

В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал

В Челябинске трамваи №3, №5, №7 и №16 завтра, четвертого августа, не будут ходить на вокзал.

Движение по улице Цвиллинга закроют с 19 до 22 часов в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!».

На этот период времени трамваи направят до центра, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Тройка» будет ходить следовать по маршруту «ЧМК - Кирова - Карла Маркса - Российская – ЧГРЭС»; «пятерка» - «ЧЭМК - Карла Маркса - Труда - ЧЭМК», «семерка» - по маршруту «ЧГРЭС - Российская - Труда - Карла Маркса - Российская - ЧГРЭС», 16-й трамвай – «Чичерина - Кирова - Карла Маркса - Российская – ЧГРЭС».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №1, №2, №4, №18, №64, №483, троллейбусами №10, №16, №19, для экономии средств - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

Движение трамваев
общественный транспорт
ограничение движения
Новости по тегу: Движение трамваев
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03.08.2023

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В медицинских организациях Челябинской области имеется в необходимых количествах комбинированная
03.08.2023

Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область станет участником пилотного проекта по внедрению цифровых инноваций в работу
03.08.2023

В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска подключилась к проверке домов, где произошли затопления крыш.
03.08.2023

Городские власти проверят текущие крыши челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска городские власти готовы выделить два миллиона рубл
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На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей
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03.08.2023 11:38

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03.08.2023 11:21

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03.08.2023 11:19

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Похититель челябинки ранее убил другую женщину и расчленил ее тело

31.07.2023 18:54

Северокорейские вокалисты исполнили на русском языке патриотические песни (ВИДЕО)

31.07.2023 17:23

Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено до вечера первого августа

31.07.2023 16:42

Миасс по традиции празднично и дружно отметил День Военно-Морского флота

31.07.2023 15:30

Житель Челябинска 14 лет держал в плену молодую женщину

31.07.2023 14:37

В Челябинской области увеличат размер выплат по программе социальной догазификации

31.07.2023 14:09

Современное западное искусство: во Франции показали, как избавиться от детей

31.07.2023 13:52

100 килограммов гуманитарной помощи подготовили челябинские таможенники бойцам СВО