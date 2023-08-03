03.08.2023
В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
03.08.2023
В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину
03.08.2023
В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение
03.08.2023
В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная
03.08.2023
Убийца беременной челябинки оказался шизофреником
03.08.2023
В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
07.06.2023
Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023