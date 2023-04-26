В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов

В Челябинске в предстоящие выходные улицу Блюхера закроют для троллейбусов.

Движение электротранспорта закроется на участке Блюхера от улицы Дарвина до конечной АМЗ в пять утра субботы, 29 апреля.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в этот период здесь будут модернизировать контактную сеть.

В выходные троллейбусы №5, №7, №12 и №16, для которых будет закрыта улица Блюхера, изменив маршруты движения, проследуют до кольца ТК «Кольцо».

Жителям Челябинска на этот период рекомендуют пользоваться автобусами №51 и №66, работающими по нерегулируемому тарифу, для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.