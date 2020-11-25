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В Челябинске высадили три тысячи новых деревьев

В Металлургическом районе Челябинска высадили березы, ели и сосны. Деревья появились на пустых территориях и в местах, где насаждения повредил шторм, рассказал сайту «Урал-пресс-информ» глава района Сергей Кочетков.

«Высадили деревья там, где у нас пустые территории, где шторм был, который повредил деревья. В аэропорту была пустая территория, - уточнил глава Металлургического района. - У нас депутатский корпус и Законодательное собрание серьезно подошли к этой работе».

По словам Сергея Кочеткова, Металлургический район является самым «зеленым» в плане насаждений. Сейчас прорабатывается вопрос о замене зеленого фонда, так как у деревьев заканчивается свой жизненный период, и их надо менять.

«Мы встречаемся со старшим поколением, учитываем их мнение, - продолжил Кочетков. – Кто-то яблоню хочет, кто-то елочку. Но не везде грунт принимает определенное дерево. Когда удается в комплексе решать, то это стопроцентный прирост. И в тех местах, где качественно подошли, выросли хорошие деревья».

На 20 участках посадили 2677 берез, 246 сосен и 190 елей. Работа завершена на 90%. В администрации Челябинска заверили, что во время зимы у деревьев замедлены все жизненные процессы – у них нет листьев, почти нет испарения. Поэтому насаждения не засохнут.