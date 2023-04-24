В Челябинске высаживают липы, рябины и сосны

В Челябинске полным ходом ведется озеленение. В администрации города проводимые работы называют масштабными.

Вдоль городских дорог специалисты высаживают липы и рябины – молодые деревца украсят улицы 50-летия ВЛКСМ, Гагарина, Российскую, Копейское шоссе.

На участке 40-летия Победы от Комсомольского проспекта до Салавата Юлаева до конца недели появятся 23 лиственницы. В настоящее время для хвойных красавиц освобождают место, выкорчевывая пни.

Как сообщили в мэрии, в минувшие выходные в Никольской роще высадили полтора десятка полноразмерных сосен. Сегодня, 24 апреля, специалисты подбирают места и готовят ямы для высадки еще девяти деревьев.