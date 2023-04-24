24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
24.04.2023
В Челябинске высаживают липы, рябины и сосны
24.04.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
24.04.2023
В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов
24.04.2023
Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами
24.04.2023
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
В Челябинске высаживают липы, рябины и сосны
17.04.2023
В Никольской роще Челябинска посадили первые десять сосен
07.04.2023
В этом году в самом сердце Челябинска расцветут тюльпаны и заколосится щучка
22.02.2023
Россиянки дарят защитникам Отечества возможность озеленять планету
20.12.2022
Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023