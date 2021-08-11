11.08.2021
В Челябинске четырехлетний ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа
11.08.2021
Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
11.08.2021
Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима
11.08.2021
Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях
11.08.2021
КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ
11.08.2021
В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди
В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди
20.05.2021
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
16.04.2021
Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
28.01.2021
Крики, смех и споры: как челябинцы восприняли идею установить памятник Александру II
25.01.2021
На Алом поле Челябинска планируют установить памятник царю
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021