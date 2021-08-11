В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди

В Челябинске в сквере на Алом поле подрастают кусты смородины золотистой, которые сформировали в виде лабиринтов. Это первые живые интерактивные площадки в городе.

Живые лабиринты сформировали в октябре 2020 года по инициативе администрации Центрального района.