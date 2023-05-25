В Челябинской области изучат состояние озер и определят места сброса в них сточных вод

В Челябинской области получат данные об основных гидрологических характеристиках ценных озер, а также сведения о местах сброса в них сточных вод и потребления из них воды без оформления прав пользования озерами.

Отметим, исследование коснется таких озер, как Большой Кисегач, Табанкуль, Теренкуль, Еловое, Большой Сунукуль, Большой Сарыкуль, Аракуль, Тургояк, Курочкино, Синеглазово, Курги.

Начальная (максимальная) цена аукциона на выполнение работ по осуществлению наблюдений за состоянием озер составляла 572 тысячи 200 рублей. В общей сложности было подано четыре заявки, победителем стала организация, предложившая наименьшую цену – 334 тысячи 737 рублей.

Определить основные гидрологические характеристики вышеназванных южноуральских водоемов подрядчику предстоит до 18 сентября текущего года. Заказчиком этих работ является министерство экологии Челябинской области.

В технической документации обосновывается актуальность этих исследований: «Озера Большой Кисегач, Теренкуль и Табанкуль соединены между собой протоками и образуют единую гидрологическую взаимосвязанную систему озер. Озеро Еловое является памятником природы областного значения, интенсивно используется в рекреационных целях и для водоснабжения баз отдыха и санаториев. Основной из проблем Чебаркульской группы озер является истощение водных объектов. На озере Большой Сунукуль наблюдается понижение нормального подпорного уровня воды, что объясняется маловодным периодом и цикличностью. Экологическая проблема озера Большой Сарыкуль появилась в результате строительства водоотводного канала до озера Дуванкуль с целью добычи угля. Озеро Большой Сарыкуль обмелело и стало называться урочищем. Уровень воды озера упал более чем на три метра. Озеро Аракуль имеет положительный баланс, большая территория заболоченных берегов говорит о высоком уровне грунтовых вод, достаточная увлажненность территории определяет устойчивость уровенного режима. На озере Тургояк наблюдается продолжительный рост уровня воды. В период с 2000 года по 2020 год уровень воды озера Тургояк увеличился на 1,05 метра. Основной экологической проблемой Курочкино является колебание уровня воды в озере (возможной причиной снижения уровня является отсутствие естественных притоков в климатических условиях с высокой долей испарения с поверхности, прекращением шахтного сброса воды). На озере Синеглазово фиксируется повышение уровня воды, в результате чего подтопленными и затопленными оказываются прибрежные территории. На озере Курги фиксируется устойчивое повышение воды, которое достигло максимума в 2006 году, в результате чего прилегающая территория СНТ «Луч» оказалась подтоплена, а 71 участок – затоплен».

Вышеперечисленные озера являются водными объектами, наиболее подверженными высокому риску обмеления или затопления прилегающих территорий, в связи с чем необходимо вести наблюдения для сравнения изменения морфометрических характеристик.

Подрядчик выполнит рекогносцировочное обследование озер: определит и опишет места сброса в них сточных вод и потребления из них воды без оформления прав пользования водным объектом (при наличии); отобразит места сброса сточных вод и потребления воды на ситуационном плане (с координатами их месторасположения).

Определение гидрологических характеристик предусматривает определение уровня воды в период половодья (май) и летней межени (август); определение площади зеркал озер по состоянию на дату обследования по актуальным данным дистанционного зондирования Земли (рекомендуется использовать космические снимки в период половодья в мае и летней межени в августе).