В озёра Челябинской области запустили молодую рыбу

Несколько водоемов Челябинской области пополнились ценными породами рыб. Молодняк белого амура, сазана и толстолобика специалисты-рыбоводы запустили в Магнитогорское водохранилище, а также озёра Аргаяш, Смолино и Второе. Всего в естественную среду обитания выпущено 278 с половиной тысяч штук мальков, как сообщили в областном Минсельхозе.

Плановое компенсационное зарыбление южноуральских озёр провели под серьезным контролем комиссии Федерального агентства по рыболовству, Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«Выпуск рыбы направлен на то, чтобы рыбаки-любители могли свободно её ловить, и чтобы аквакультура могла воспроизводиться, –– говорит начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального Минсельхоза Алексей Екимов. — На рыбу, которая выпускается в водоём, обязательно оформляются ветеринарные сопроводительные документы, это значит, что молодь абсолютно здорова и не будет представлять опасности другим обитателям водоёма».

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов помогает улучшить качество воды в озёрах и помешать их зарастанию. Толстолобик, белый амур и сазан (он же обыкновенный карп) питаются, в том числе, растительностью и эффективно избавляют дно от водорослей, а берега — от камыша. Вдобавок толстолобик процеживает зацветшую, зелёную и мутную воду через рот, делая водоем более прозрачным. Так что эти рыбы имеют не только большую промысловую ценность, но и поддерживают экологический баланс в природе.

Кроме того, зарыбление водоёмов компенсирует ущерб окружающей среде, который неизбежно наносят промышленные предприятия. Приобретая мальков ценных рыб и выпуская их в водоёмы, свои экологические обязательства выполняют Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский цинковый, Кыштымский медеэлектролитный и Карабашский медеплавильный заводы. Эти компании заключают договоры о воспроизводстве водных биологических ресурсов и регулярно становятся спонсорами акций по искусственному зарыблению озер в рамках компенсации ущерба от своей производственной деятельности.

Однако в этот раз с Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский цинковый завод выпустили молодь рыб с благотворительной целью — в качестве дополнительной инициативы за счёт собственных средств. В 2023 году таким способом в водоёмы Южного Урала было выпущено более 600 тысяч штук мальков различных пород рыбы.