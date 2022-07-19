Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов

МТС выяснила с помощью Big Data, как изменился рейтинг популярных южноуральских озер в этом году, которые помимо челябинцев и екатеринбуржцев посещали туристы из Перми, Москвы, Казани, Ханты-Мансийска и Ульяновска. А в пятерку самых востребованных водоёмов региона попали Увильды, Аргазинское водохранилище, Тургояк, Кисегач и Еловое.

Увильды с небольшим ростом по количеству отдыхающих – всего на 18% - в этому году остались самым привлекательным озером Южного Урала .й посещаемый , остаётся самым любимым среди туристов водоёмом Южного Урала. Аргазинское водохранилище заняло второе, несмотря на то, что в июльские выходные количество отдыхающих увеличилось более чем на треть. Тургояк вошел в тройку лидеров – в этом году любителей пляжного отдыха стало больше благодаря благоустройству городского пляжа Миасса. Озеро Еловое, напротив, спустилось в рейтинге по числу туристов.

Среди тех, кто приезжает отдыхать на Южный Урал на машинах традиционно лидируют жители Екатеринбурга, выбирая Увильды, Аргази и Синару. Примечательно, что среднее время отдыха туристов из Свердловской области на Южном Урале в этом июле уменьшилось односильное прошлого года и оставило всего один день, в то время как путешественники из более отдаленных регионов страны стали задерживаться в Челябинской области в среднем на четыре дня санатории и базы отдыха на Увильдах и Тургояке.

Как отметили в компании, последние годы число въезжающих на Южный Урал стабильно растет, об этом говорят и обезличенные большие данные абонентов МТС. С помощью Big Data компания точечно расширяет покрытие и усиливает мобильный интернет в популярных местах отдыха. Это позволяет жителям и гостям Челябинской области всегда быть на связи, пользоваться любимыми сервисами и даже удалённо решать рабочие вопросы, что также актуально для тех, кто выезжает на природу «занимать место» еще в будние дни.