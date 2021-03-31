В Челябинской области на Дарью Грязную обещают снег с дождем

В четверг, первого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах умеренные. В Челябинске – без существенных осадков. Ветер усилится, атмосферное давление останется выше нормы. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов, в низинах – минут 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

Ветер юго-западный ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 28 минут, заход - в 19 часов 31 минута. Долгота светового дня - 13 часов 4 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю - Дарья Грязная. Грязной Дарью называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому определить в этот день плохого человека легко - по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом - это предвещало хорошие травы летом.

Существовали для этого дня и приметы на погоду. Так, говорили: какова погода первого апреля - такова и первого октября.

Именины в этот день: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.