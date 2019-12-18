В Челябинской области на месте вырубленного леса всегда вырастает новый

В Челябинской области большая часть лесных участков - около 70-ти процентов от общей площади земель лесного фонда - передана в аренду. Допустимый объем изъятия, то есть объем заготовки, составляет в целом по региону два миллиона 260 тысяч кубометров, в том числе на арендованных участках - один миллион 370 тысяч кубометров.

Добросовестные арендаторы - это не варвары, которые пришли на лесные участки лишь для того, чтобы рубить лес, заготавливать древесину, продавать ее и получать прибыль. Это люди, на которых возложено множество обязанностей по восстановлению лесов (сколько вырубили, ровно столько и посадили) и охране их от пожаров, незаконной вырубки. Арендаторы, которые хотят честно и открыто работать, заключают долгосрочные договоры и строго и неукоснительно соблюдают их требования. Деятельность арендаторов осуществляется под постоянным контролем. Недобросовестные организации в лесу не задерживаются - договоры с ними расторгаются, в том числе через суд.

О том, кто такие арендаторы и как организована их деятельность на территории региона, агентству ««Урал-пресс-информ" рассказала заместитель начальника отдела организации лесопользования ГУ лесами Челябинской области Галина Митусова.

По ее словам, основная часть арендуемых участков приходится на горно-лесную зону Южного Урала. Это Ашинский, Верхнеуфалейский, Златоустовский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кусинский, Кыштымский, Нязепетровский, Саткинский, Чебаркульский и Усть-Катавский районы. Также в аренде находятся небольшие участки в Верхнеуральском и Увельском районах.

«Все мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляют арендаторы. За ними и предупреждение пожаров, и посадка, и санитарные рубки", - подчеркивает Галина Митусова.

По ее словам, качество выполнения работ арендаторами проверяют, как правило, государственные инспекторы Главного управления лесами Челябинской области. Кроме того, контроль осуществляют лесничества, они и принимают работы. Оценивают результаты деятельности южноуральских арендаторов и вышестоящие инстанции: Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Рослесхоз.

Галина Митусова отмечает, что на территории Челябинской области по большей части трудятся добросовестные арендаторы.

"Один из лучших - ООО "Тюбуклес". Это надежное предприятие, которое и арендные платежи платит вовремя, и никаких серьезных нарушений не допускает. В Каслинском районе у нас вообще работают только добросовестные организации, по этой территории мы ни с кем не расторгали договоры в принудительном порядке", - отмечает Галина Митусова.

Директор "Тюбуклеса" Виктор Конорев рассказывает, что договор аренды между ФГУ "Опытный Каслинский лесхоз" и его организацией (для заготовки древесины, с полным ведением лесного хозяйства на площади 47 тысяч 411 гектаров) был заключен по результатам лесного конкурса от 19-го октября 2006-го года спустя два месяца, 20-го декабря.

Договор аренды был приведен в соответствие с лесным Кодексом РФ, 13-го октября 2008-го года арендные отношения (срок действия аренды - 15 лет) были оформлены между главным управлением лесами Челябинской области и ООО "Тюбуклеса".

Арендуемая предприятием территория разделена на два лесохозяйственных участка - Тюбукский и Шабуровский. Работы на них выполняют специалисты с высшим и средним лесохозяйственным образованием, а также водители, трактористы, лесоводы, инженеры-механики и сезонные рабочие. По словам Виктора Конорева, коллектив "Тюбуклеса" сплоченный и дружный, относящийся к своим обязанностям с любовью, так как - уверен арендатор - в лесной работе случайных людей не бывает.

Галина Митусова отмечает, что договор с данной организацией будет заключен на новый срок с большой долей вероятности - оснований для отказа нет: арендная плата вносится своевременно, все мероприятия в соответствии с условиями договора арендатор выполняет. Одним словом, находится на хорошем счету, имеет репутацию порядочного предприятия.

"Есть арендаторы, к которым постоянно возникают вопросы. Такие, кто не платит аренду, не выполняет необходимые мероприятия. С ними мы расторгаем договоры, в том числе через суд. Если арендатор взял участок и хочет на нем долго работать, он будет все делать вовремя. Если же пришел только зарабатывать для себя, долго не задержится. Например, по Катав-Ивановской территории у нас были такие арендаторы, которые не просто не платили арендную плату и не выполняли мероприятия, но еще и занимались самовольной рубкой. С ними мы расторгли договор по решению суда", - вспоминает Галина Митусова.

По ее словам, загвоздка состоит в том, что участки достаются тем или иным организациям по итогам аукционов: главным критерием является предложенная участниками цена (кто даст самую высокую, тот и приобретает право пользования). Случается, предприниматели не просчитывают сразу, будет ли использование участка рентабельным, и задирают цену, а потом оказываются не способны выполнять свои обязательства - арендная плата оказывается слишком высокой. Кроме того, в соответствии с федеральными нормативными документами арендная плата ежегодно повышается - некоторым организациям становится тяжело работать, и они расторгают договоры.

"Сейчас разрешили конкурсы, что предусматривает установку иных критериев, кроме цены, но пока не ясна процедура их проведения", - поясняет Галина Юрьевна.

По ее словам, абсолютно все арендаторы осуществляют рубки, которые (делятся на сплошные и выборочные, производят заготовку древесины и реализуют иные мероприятия в соответствии с проектами освоения лесов, которые разрабатываются на основании договоров аренды и лесохозяйственного регламента лесничества. За пределы установленных объемов работ ни один арендатор выйти не может - ему просто не согласуют проект.

Перед "Тюбуклесом" стоит множество задач, которые нужно качественно и своевременно решать.

Это освоение расчетной лесосеки согласно материалам лесоустройства и проекта освоения лесов (по сути это заготовка древесины для нужд народного хозяйства и обеспечение население топливом, так как на арендуемой территории находятся 15 населенных пунктов, в которых в основном используется печное отопление).

Это выполнение ежегодно доводимого арендатору (согласно договору аренды) лесохозяйственного плана, куда входят посадка леса, дополнение лесных культур, уход за лесными культурами (прополка, рыхление), перевод лесных культур в покрытые лесом земли, проведение рубок ухода (прочистка, осветление, прореживание), то есть доведение выращенного леса до спелости в здоровом и качественном состоянии.

Это выполнение противопожарных мероприятий: опашка лесных культур и лесных массивов минерализованными бороздами для создания препятствий переходу огня на лес, противопожарная пропаганда (работа с населением), выставление противопожарных аншлагов, профилактический отжиг, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения, мониторинг лесных пожаров, их обнаружение и непосредственно тушение лесных пожаров.

Это охрана леса от нарушений и самовольных рубок.

Все перечисленные работы ведутся арендатором за счет собственных - под контролем Каслинского лесничества, которое эти работы и принимает.

На арендуемом участке ООО «Тюбуклес» главными породами деревьев являются сосна и береза. Основная доля рубок - выборочные, при которых в первую очередь убираются больные, отставшие в росте, сухостойные деревья. К выборочным относятся проходные рубки (рубки ухода), рубки осветления и прочистки, рубки прореживания (чтобы всем деревцам хватило солнечного света). Эти рубки ведутся в защитных лесах.

Сплошные рубки "Тюбуклесом" производятся в небольших количествах - в перестойных лесах (чтобы полностью произвести их замену). Сплошных санитарных рубок, проводимых в насаждениях, потерявших биологическую устойчивость в результате сильного воздействия неблагоприятных факторов, вызвавших необратимую потерю их жизнеспособности (это могут быть пожары, массовое повреждение деревьев вредителями, поражение болезнями), - на участке "Тюбуклеса" также минимум.

"Это хороший показатель. Раз на лесном участке практически нет сплошных санитарных рубок, значит арендатор все мероприятия, в том числе санитарно-оздоровительные, выполняет вовремя. Это значит, что здесь стараются не допустить больших пожаров, приводящих к стопроцентной гибели насаждений, нет такого числа больных деревьев, при котором требуется стопроцентной уборка", - отмечает Галина Митусова.

Она подчеркивает: арендатор целиком и полностью отвечает за состояние лесного участка, на котором работает, и обязан не только компенсировать в полном объеме вырубленные деревья (посадить ровно столько же), но и улучшить качество земель лесного фонда. Норма, установленная для арендаторов на территории Челябинской области, - высадка 6,6 тысячи саженцев на один гектар. С начала 2007-го года - с момента действия 15-летнего договора аренды - "Тюбуклес" посадил около 500 гектаров леса. До 2014-го года засаживал по 56 гектаров в год, последние пять лет - согласно условиям договора - по 18 с половиной гектаров.

К слову, это один из немногих арендаторов, который еще и выращивает посадочный материал для своих нужд.

В работе арендаторов немало сложностей. Самая серьезная напасть - пожары. Именно они - главный враг арендатора и главный обидчик леса. И виноваты в лесных пожарах, как правило, заброшенные поля, где и зарождается пламя, а уже оттуда огонь перекидывается на леса.

"Бывшие совхозные поля раздали паями. Нынешние владельцы обязаны опахивать поля по краю леса, выполнять все противопожарные мероприятия, даже если там ничего не посажено. Однако в реальности этого никто не делает. Так что именно брошенные поля, постепенно зарастающие лесом, - самые опасные, портящие общую картину. Там, где еще остались совхозы, все поля засажены, за ними следят - никаких проблем от них нет", - говорит Виктор Конорев.

В 2019-м году на участке, арендуемом "Тюбуклесом", силами арендатора ликвидировано четыре пожара на площади 29,77 гектара. Размер ущерба составил один миллион 233,5 тысячи рублей (в прошлом году "Тюбуклес" потушил 16 возгораний на площади 500 гектаров, в том числе три возгорания - на площади 446 гектаров - на территории Шабуровского заказника).

В пожароопасный период арендаторы работают в усиленном режиме, дежурят допоздна - один на один с огнем лес они не оставят, будут бороться за каждое деревце, отстаивать каждый квадратный метр лесного участка, а потом - устранять последствия, сажать и взращивать новые деревья и ухаживать за ними: грамотно, профессионально, с любовью.

СПРАВКА

В 2019-м году по главному управлению лесами Челябинской области посажено 2,4 тысячи гектаров леса (в 2018-м - 1,9 тысячи гектаров). Ликвидировано 534 пожара на площади 9,7 тысячи гектара (в 2018-м - 648 возгораний, на площади 24,3 тысячи гектара).