В Челябинской области ожидают продолжительный сильный дождь и грозы

В Челябинской области в ближайшие 1,5 суток прогнозируют очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Температура воздуха немного понизится.

«Во второй половине дня седьмого августа, с сохранением ночью и днем восьмого августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град, местами крупный», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Днем в понедельник, седьмого августа, синоптики обещают плюс 23-28 градусов, во вторник, восьмого августа, плюс 20-25 градусов, в горных районах – плюс 17-22 градуса.

В ночь на вторник – плюс 12-17 градусов, при прояснении – до плюс восьми градусов.

Высокая температура воздуха и высокая влажность формируют условия погодной гипоксии. При такой погоде может улучшиться самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Содержание кислорода в дневные часы ниже нормы (будет ощущаться недостаток кислорода в воздухе, особенно в полуденные часы).

Прогнозируется ветер 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, во вторник днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду, порывы до 20, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. А ветер может способствовать быстрому распространению огня. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.