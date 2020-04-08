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Сохранить леса

В Челябинской области посадят 13 миллионов деревьев

Среда обитания
Сегодня, 17:57

В Челябинской области в этом году посадят более 13 миллионов деревьев на площади почти две с половиной тысячи гектаров. 

Высадка сеянцев на Южном Урале пройдет в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".

Лесовосстановление произведут на площади около трех с половиной тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области.

Также проект «Сохранение лесов» предусматривает дополнительное финансирование на приобретение техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

Как рассказал начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров, для выполнения весенних лесовосстановительных работ подготовлено 112 тракторов, сто плугов, 19 лесопосадочных машины и более тысячи мечей Колесова. 

Посадку леса будут выполнять 98 бригад, за которыми закрепят определенный участок и необходимый инструмент, машины и механизмы на весь период работы.

Для реализации плана по лесовосстановлению в лесных питомниках Южного Урала выращено более 11-ти миллионов сеянцев. Лесхозы, выполняющие лесокультурные мероприятия, полностью обеспечены посадочным материалом.

Лесовосстановительные работы на юге, юго-западе и юго-востоке Челябинской области начнутся со второй декады апреля.

 

 

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