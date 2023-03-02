В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта

В Челябинской области вновь продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал», введенное вечером первого марта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«На трассе М-5 «Урал» на участке 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) - 1736 км (развязка на г. Златоуст) продлено ограничение движения до двух часов третьего марта 2023 года года для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси», - сообщает Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

В УпрДор «Южный «Урал» уточнили, для грузового транспорта движение ограничено от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Причина - неблагоприятные погодные условия – снегопад, низовая метель, порывистый ветер.

На участках трассы, где сложилась наиболее трудная ситуация, дежурят 24 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок

Кроме того, на трассе М-5 «Урал» сложилась фура, пострадавших нет. Происшествие затруднило движение на участке 1609 км.

Водителей просят быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63 и +7-982-331-37-84 (WhatsApp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

Напомним, движение автотранспорта на участке М-5 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) ограничили с 20 часов первого марта.