02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
02.03.2023
Врачи Клиники ЮУГМУ спасли пенсионерку из Златоуста с редкой опухолью
02.03.2023
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
02.03.2023
Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
01.03.2023
ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5
24.11.2022
В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок
14.11.2022
Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД
14.11.2022
В Челябинской области продолжается мокрый снег, к вечеру – понижение температуры
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023